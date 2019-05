Caso De Rossi, Sara Felberbaum risponde ad un tifoso su Instagram: «Daniele sta bene, sorride, anche se ogni tanto...»

Giovedì 30 Maggio 2019, 23:27

Mentre a Roma la piazza giallorossa non parla d'altro che dell'inchiesta di 'Repubblicà sulle trame interne a Trigoria, il protagonista dell'articolosi trova aper qualche giorno di vacanza insieme alla moglie, la quale attraverso un post suha risposto scherzosamente a un tifoso che chiedeva notizie sul centrocampista facendo sapere che «sta bene. Mangia tre pasti completi al giorno, cammina e sta all'aria aperta. Sorride, ride, ogni tanto si distrae e poi torna da me». Nel messaggio la compagna di De Rossi aggiunge poi che De Rosso «sta bene e andrà tutto bene. Il prossimo aggiornamento tra qualche giorno». In precedenza, sempre sul proprio profilo Instagram, Felberbaum aveva pubblicato anche una storia con un messaggio apparso criptico ai più in cui scriveva: «A volte l'unica cosa di cui hai bisogno è capire che meriti di meglio»