Roma, esami per De Rossi: lesione di primo grado, fermo tre settimane

Diagnosi confermata per Daniele De Rossi: lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra, stop di 2/3 settimane. Il centrocampista proverà a rientrare per le ultime due giornate di campionato contro Sassuolo e Parma. In vista della gara contro l'Inter di sabato prossimo Ranieri dovrebbe recuperare per il centrocampo Nzonzi fermato da una contusione al ginocchio sinistro rimediata in allenamento venerdì scorso. L'infortunio muscolare di De Rossi è il 45esimo totale da inizio stagione, il capitano della Roma ha chiesto il cambio nella ripresa della gara contro l'Udinese.





