De Rossi nuovo allenatore della Roma, è il prescelto dopo l'esonero di Mourinho. Per il futuro si pensa a Conte

di Redazione web

Dopo José Mourinho, il ritorno di Daniele De Rossi. La Roma volta pagina. Annunciato l'esonero a sorpresa del tecnico, il club vuole affidare la panchina all'ex capitano, reduce da un'esperienza poco fortunata con la Spal in Serie B. Contatti in corso tra i vertici del club e l'allenatore romano, a cui verrà proposto un contratto di 6 mesi con opzione di rinnovo. La Roma, dunque, riparte da zero. Dopo l'addio di Tiago Pinto, che lascerà la capitale dopo il mercato invernale, via anche Mourinho.

Conte per il futuro

La società giallorossa però pensa anche al futuro e l'uomo nel mirino sarebbe Antonio Conte, già accostato in passato ai giallorossi. Per l’ex Juve c’è grande concorrenza e l’allenatore stesso avrebbe preso tempo. Ci sono poi le ipotesi che potrebbero portare a Xabi Alonso, Thiago Motta o Italiano, tutti tecnici però già impegnati.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Gennaio 2024, 10:41

