De Rossi, addio al calcio giocato: ritorno nella nuova Roma di Friedkin?

Daniele De Rossi lascia il Boca Juniors e il calcio giocato. A dirlo è l'emittente argentina TyC Sports, canale del gruppo 'Clarin', nei suoi notiziari e sui propri social. La stessa fonte fa notare che oggi l'ex capitano della Roma ha lasciato il centro tecnico del Boca ad Ezeiza in abiti civili, senza allenarsi. L'emittente ha detto anche che DDR che «non continuerà nel club, per motivi personali» e che intorno alle 19 ora italiana ci sarà una conferenza stampa del presidente del Boca Jrs, Jorge Amor Ameal, in cui parlerà della questione. In Argentina si sostiene anche che De Rossi tonerà alla Roma con un incarico tecnico.

#DeRossi smette di giocare a calcio. Decisione ormai presa, lascia il #Boca subito. Prossimi giorni si capirà qualcosa in più sul suo futuro, anche legato a un eventuale ritorno nella #Roma con altro ruolo. @SkySport pic.twitter.com/kucE0cvno4 — Angelo Mangiante (@angelomangiante) January 6, 2020

Lunedì 6 Gennaio 2020, 16:23

