Spale, Daniele De Rossi esonerato: la dedica romantica della moglie Sarah Felberbaum

San Valentino amaro per Daniele De Rossi. L'ex giallorosso non è più l'allenatore della Spal in serie B. La dirigenza del club estense, in piena zona retrocessione nel campionato cadetto, ha deciso per l'esonero dopo gli ultimi risultati ottenuti con De Rossi in panchina. L'ex capitano della Roma era reduce da tre sconfitte consecutive di cui l'ultima contro il Venezia. Un esonero difficile da digerire che però sua moglie ha cercato di rendere meno doloroso con una dedica social speciale.

Leggi anche > Russi e ucraini nello stesso hotel, l'incontro tra due squadre di calcio finisce in rissa: ecco cosa è successo VIDEO

La dedica social

Sarah Felberbaum, moglie di Daniele De Rossi, ha dedicato al marito un messaggio romantico su Instagram nel giorno in cui è stato esonerato, ma anche e soprattutto per di San Valentino. La compagna dell'ex giocatore della Roma posta un'eloquente storia sul proprio profilo, taggando proprio l'ex allenatore della Spal: «L'amore non ti salverà. Ma ti terrà per mano mentre ti salvi. E in un mondo che a volte sembra vuoto di bontà, in un mondo che a volte sembra troppo pesante da sopportare, penso che questo sia tutto ciò che cerchiamo veramente. Qualcuno al nostro fianco. Qualcuno che ci giustifichi. Qualcuno che ci abbraccerà silenziosamente per 20 minuti di fila mentre risolviamo tutto. Penso che sia tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Qualcuno che li vede. Qualcuno che rimane».

Sostuito da Massimo Oddo

E mentre la moglie di De Rossi cerca di rincuorare l'ex giallorosso, la Spal annuncia il suo sostituto. Dopo la sconfitta con il Venezia, infatti, il presidente Joe Tacopina ha deciso di sollevare l'ex centrocampista della Roma dall'incarico e di puntare su Massimo Oddo, che ha firmato un contratto fino a giugno con rinnovo automatico fino al 2024 in caso di salvezza. Per la Spal si tratta del terzo allenatore stagionale, visto che lo stesso De Rossi era subentrato a Venturato. Un esonero che fa rumore, visto che lo stesso presidente dei ferraresi aveva elogiato De Rossi nel corso della conferenza stampa di presentazione: «È stata la scelta migliore che potessi fare, è stato un giocatore leggendario, possiede un'innata leadership e una grande fame di vittorie che trasmetterà a tutti i giocatori. È la persona adatta per noi in questo momento, ci porterà a livelli altissimi».

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Febbraio 2023, 22:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA