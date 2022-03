De Napoli: «Mi fido di questo gruppo, sa come si vince. Un altro Mondiale senza l'Italia sarebbe una catastrofe»

Nando De Napoli, ex di tante battaglie in azzurro, indica la strada da seguire all’ItalMancini in vista del primo spareggio playoff per il Mondiale in Qatar a fine anno.

Che cosa ci dobbiamo aspettarci dalla sfida di stasera a Palermo?

«Le partite della Nazionale sono tutte difficili, anche le amichevoli, perciò dobbiamo scendere in campo concentrati. Credo molto in questa squadra: sono ragazzi intelligenti e sanno che devono passare il turno».

Come si prepara una gara così importante?

«In maniera serena. È una sfida delicata, certo, ma va vinta a ogni costo. Dovranno entrare in campo con rabbia, senza dimenticare che sono campioni d’Europa, perché un altro Mondiale senza l’Italia sarebbe una catastrofe sportiva».

Che difficoltà si possono incontrare contro la Macedonia?

«Non bisogna sottovalutarli, ma il gruppo ne è consapevole. Mancini ha esperienza, uno staff straordinario e ognuno, nel proprio ruolo, trasmetterà le vibrazioni giuste per affrontare, al meglio, questo match».

Avrebbe operato un po’ più di turnover in vista dell’eventuale finale di martedì?

«Mi sembra che qualcosina, almeno in difesa, la vedremo. Anche perché, purtroppo, mancherà Di Lorenzo: un giocatore importante tanto per il Napoli, quanto per la Nazionale. A centrocampo, invece, giocheranno i soliti e in attacco faremo affidamento su Berardi, un giocatore, tra l’altro, in ottime condizioni».

Immobile, stavolta, riuscirà a fare la differenza come spesso gli accade nel suo club?

«Lo spero vivamente perché è un grande profilo. Anche quando giocavo in Nazionale c’erano alcuni attaccanti che segnavano moltissimi gol nei rispettivi club ma in azzurro avevano un rendimento differente. Tuttavia, non va dimenticato, così come ribadisce spesso Mancini, che la bravura di Immobile è pure quella di muoversi negli spazi e aiutare la squadra. A prescindere dalle reti».

In caso di passaggio del turno, meglio la Turchia o il Portogallo?

«I primi sono sempre difficili da affrontare, ma il Portogallo è una squadra molto tecnica e con numerosi giocatori forti. Perciò, tra le due, dico Turchia».

Qual è la miglior posizione in campo per Zaniolo?

«È veloce e tira bene in porta, lo vedo come attaccante. E, comunque, rappresenta un valore in più per la nostra Nazionale».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Marzo 2022, 07:00

