Napoli, negativi tutti i tamponi di squadra e staff tecnico. Confermate le amichevoli

Il contagio del presidente non ha toccato la squadra. I giocatori e tutto lo staff tecnico del, che dopo la positività di De Laurentiis si sono sottoposti ieri mattina in massa al tampone bisettimanale come da protocollo Covid , sono risultati tutti negativi. Mentre il presidente, positivo al Coronavirus , è in isolamento domiciliare nella sua abitazione romana da ieri, nessun problema per la squadra di mister Gattuso che viene controllata regolarmente come da prescrizioni sanitarie: ogni settimana, infatti, si sottopone a doppio tampone a distanza., dunque, le amichevoli in programma: stasera contro il Pescara e la prossima settimana contro lo Sporting Lisbona in Portogallo.