De Biasi: «Italia-Svizzera è complicata, però Mancini porterà gli azzurri al Mondiale»

Gianni De Biasi, tecnico italiano, già ct dell’Albania (con lui una storica qualificazione a Euro 2026), ora alla guida dell’Azerbaigian dallo scorso anno, fa le carte allo spareggio dell’Olimpico di sabato.



Che cosa si aspetta da Italia-Svizzera?

«Una partita complicata: affrontare gli elvetici non sarà semplice. Confido, comunque, nell’Italia e penso possa vincere arrivando prima nel girone. Mancini e i ragazzi hanno ancora voglia di stupire perché ci sono le possibilità per farlo».

Pobega e Tonali, freschi di convocazione, saranno il futuro del centrocampo azzurro?

«Me lo auguro anche se ci sono tantissimi giovani interessanti in questa squadra. Pobega mi piace tantissimo perché ha forza fisica, qualità, facilità a inserirsi tra le linee e trova spesso anche il gol».

Quanto manca Spinazzola all’Italia?

«È un giocatore fondamentale, perché ha gamba e qualità. Mi piace tantissimo: è un difensore che non ha nulla da invidiare a un attaccante di fantasia».

Zaniolo merita spazio in questa Nazionale?

«Se riesce a connettere la strapotenza fisica e il cervello diventa un giocatore inarrestabile, deve giocare con meno foga e con più lucidità. Mi ricorda molto suo padre, era un giocatore che lottava e correva. Mourinho è bravissimo a tirare fuori il massimo dai sui calciatori, con lui può diventare un pilastro sia della Roma, sia dell’Italia».

Qual è il miglior ruolo per Pellegrini?

«Non so con quale sistema di gioco userà Mancini in queste due gare, ma Pellegrini è un ottimo centrocampista che ha qualità ed è migliorato tantissimo nonostante i diversi infortuni che lo hanno frenato in questi anni».

Il ko di Immobile è una brutta tegola per Mancini, vero?

«I numeri parlano per Ciro: è un giocatore che va sempre in doppia cifra da anni».

Il ritorno di Belotti potrà essere utile e decisivo a questo punto?

«Sento amici granata e mi dicono che il Gallo sta tornando in piena forma e la Nazionale, di conseguenza, ne può trarre giovamento».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Novembre 2021, 07:00

