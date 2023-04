Dazn, il futuro passa dal NOC italiano: «Rilanciare la serie A come gli sport Usa»

di Domenico Zurlo

A meno di tre mesi dai disservizi durante il big match Inter-Napoli dello scorso 4 gennaio, Dazn cambia passo e fa un ulteriore e fondamentale investimento, tecnologico e di credibilità, per il consolidamento nel nostro Paese. Fare da spartiacque per lo sviluppo del live streaming in Italia non era semplice, ma Dazn sembra essere scesa in campo con un approccio responsabile: la partita che si sta giocando, in concerto con le Autorità, è volta alla ridefinizione degli standard della industry, dalla rilevazione dei dati all'utilizzo della musica in piattaforma, fino allo sviluppo di standard di qualità, che fanno della piattaforma per il momento un unicum.

La nuova risposta arriva con l'inaugurazione del NOC (Network Operation Center), un centro di monitoraggio che dovrà vigilare sulla qualità del servizio e dell'instradamento del traffico dei clienti, per garantire una maggiore capacità di intervento in caso di problemi: l'attivazione del NOC si inserisce all'interno dell'articolato piano di investimenti rivolto ad una miglior qualità del servizio per ottimizzare la qualità della trasmissione e garantire gli standard più elevati di visione dei contenuti video.

Diletta Leotta e Paulo Dybala insieme, tifosi impazziti al Colosseo: «Stiamo facendo una cosa impossibile». Cosa è successo

Il NOC, attivo già dalla metà di marzo (l'esordio alla giornata 27, un battesimo del fuoco con il derby di Roma e il derby d'Italia Inter-Juventus), è formato da una squadra di ingegneri altamente specializzati, che sarà impegnata continuativamente sul campo, 7 giorni su 7 con diverse postazioni attrezzate per il monitoraggio in diretta: il team sarà in grado di poter replicare in ogni istante specifiche condizioni di connessione e di intervenire tempestivamente, in pieno coordinamento con il NOC Global di Dazn, che ha il suo quartier generale a Leeds, in Gran Bretagna. Un monitoraggio che vedrà un perimetro di attività che non coinvolge solo l'evento live in sé, ma anche il pre e il post, dal controllo del processo di login alla gestione dei problemi tecnici e analisi degli eventuali problemi e delle performance.

L'attivazione del NOC si inserisce in una serie di migliorie tecnologiche che dovrebbero limitare al massimo disservizi e malfunzionamenti e garantire un'altissima qualità per i clienti, a partire dal nuovo Dazn player, con una riduzione del 41% del rebuffering rispetto a un anno fa e un tempo di avvio del video ridotto del 30%. Con i nuovi profili di codifica si registra poi un miglioramento della copertura in HD, disponibile con il 23% di consumo di banda in meno, e anche in SD, per coloro che hanno larghezza di banda particolarmente bassa.

Il piano di investimenti di Dazn dunque non sembra fermarsi. L'azienda accelera per migliorare ancora la qualità, in vista di quella che è la sfida principale: aggiudicarsi il prossimo bando per i diritti tv della Serie A.

L'ad Stefano Azzi: rilanciare la Serie A come gli sport Usa

C’è una soddisfazione a tratti cauta, ma anche tanta fiducia tra i vertici di Dazn Italia, presenti al gran completo per la presentazione del NOC. Ma non è solo il nuovo team di monitoraggio a tenere banco: sul tavolo, sullo sfondo, c’è il destino stesso della piattaforma e il futuro del calcio italiano, con la Serie A che resterà saldamente sugli schermi di Dazn fino alla fine del 2023/24. Ma poi? «Sui diritti ci giocheremo la partita, quando uscirà il bando faremo ciò che serve per essere protagonisti», promette l’amministratore delegato Stefano Azzi. «L’Italia è un mercato fondamentale, siamo arrivati per restare e vogliamo farlo continuando a investire in contenuti, tecnologie e infrastrutture », aggiunge Azzi che parla dell’attivazione del NOC come di «un tassello importante per il nostro piano di crescita».

«Se lo scorso anno i nostri investimenti si sono concentrati più a “monte”, adesso, con la creazione di questa nuova unità operativa facciamo un ulteriore passo essenziale per rafforzare il ruolo di Dazn Italia come hub tecnologico dell’intero Gruppo». Sui diritti, spiega, «non è una questione di importo o di investimento, ma di progetto: noi vogliamo rilanciare la Serie A, che è un campionato fortissimo e ancora molto appetibile. I modelli da seguire sono la Nfl, la Nba, ma anche la Formula 1, e vanno guardati con attenzione per valorizzare un prodotto che può crescere molto ». Il prossimo bando assegnerà i diritti per cinque anni e non più tre: «Una buona notizia per noi, perché il calcio è un business di lungo periodo: per rilanciarlo per davvero serve un arco temporale più lungo».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Aprile 2023, 09:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA