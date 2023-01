Dazn, aumenta l'offerta ma si alzano anche i prezzi per i nuovi abbonati. Quanto costerà vedere la serie A nel 2023. Tutte le novità

Dazn cambia i prezzi e alza la tarriffa per i nuovi abbonati. La piattaforma streaming ha presentato i nuovi piani per il 2023. Nessun cambiamento per chi è già abbonato e per chi aveva messo in pausa il proprio abbonamento, in attesa del ritorno del campionato di Serie A.

Il negozio chiude per «mancanza di personale con voglia di lavorare»: l'annuncio affisso in vetrina, scoppia la polemica

Tumore, malato terminale guarisce con cura sperimentale: «I medici mi avevano dato un anno di vita»

I nuovi prezzi di Dazn

Il piano "Standard" costerà 29,99 euro al mese, con una "garanzia" di abbonamento minimo di 12 mesi e pagamento di mese in mese con 12 rate da 29,99 euro al mese (come il prezzo attuale). Se, invece, si vuole mantenere la flessibilità di disdire con 30 giorni di preavviso il costo mensile sarà pari a 39,99 euro al mese (10 euro in più rispetto adesso). Invece, il "Plus" consente di guardare in contemporanea gli eventi live trasmessi o i contenuti on demand su due dispositivi registrati, anche in luoghi differenti (ad esempio, un membro del nucleo domestico dell’abbonato connesso da casa e il cliente connesso da un luogo diverso). Con il contratto annuale scontato, con permanenza minima di 12 mesi, sarà possibile pagare di mese in mese con 12 rate da 44,99 euro al mese (5 euro in più).

In arrivo il cuscino che ti fa smettere di russare: «Sposta la testa quando "sente" il rumore» Ecco quanto costerà

Se, invece, il cliente vorrà mantenere la flessibilità di disdire con 30 giorni di preavviso il costo mensile salirà a 54,99 euro al mese (15 euro in più). Come si può intuire, si cerca di incentivare maggiormente l'abbonamento annuale. Ma come si attiva lo sconto annuale? Bisogna selezionare l’opzione “Annuale-scontato” nella pagina di selezione del piano e successivamente inserire come metodo di pagamento carta di credito/debito o paypal. Inoltre, come detto, Dazn ha lanciato anche Start, il nuovo pacchetto di contenuti disponibile a 12,99 euro al mese, dedicato a chi ama seguire sport differenti rispetto al calcio: basket italiano e il meglio del basket europeo, l’NFL, la grande boxe, la UFC e il meglio del fighting internazionale.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Gennaio 2023, 21:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA