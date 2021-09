Dazn, ancora problemi. "Oscurate" Napoli e Lazio: «Stiamo lavorando per risolvere il problema»

Ancora problemi per Dazn questo pomeriggio. Molti abbonati non riescono ad accedere al servizio per guardare Sampdoria-Napoli e Torino-Lazio, le due partite in programma alle 18.30 di oggi: su smart tv e anche da smartphone, il messaggio di errore è il seguente. «S​iamo spiacenti, al momento questa pagina non può essere caricata. Stiamo lavorando per risolvere il problema al più presto. Ci scusiamo per l’inconveniente».

+++NEWS IN AGGIORNAMENTO+++

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Settembre 2021, 19:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA