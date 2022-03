Dazn, calcio femminile protagonista: in diretta i quarti di finale di Uefa Women's Champions League

Su DAZN torna la UEFA Women's Champions League: dal 22 al 24 marzo e dal 30 al 31 marzo con i quarti di finale. Il torneo di calcio femminile più importante d’Europa che ha visto arrivare ai quarti le squadre più agguerrite e desiderose di continuare. Tra loro, anche la Juventus che, per la prima volta, prova a portare il trofeo a Torino. Sul suo cammino trova l’Olympique Lyonnais, la squadra della fortissima giocatrice norvegese Ada Hegerberg, la calciatrice ad aver segnato più reti in UWCL in assoluto. Su DAZN e sul canale YouTube di DAZN, tutte le partite dei

quarti di finale. In piattaforma “The Match Up”, il format originale DAZN condotto da Barbara Cirillo che ospita le protagoniste della UWCL.

«Aumentare la visibilità e l'accesso allo sport femminile è fondamentale per raggiungere un pubblico più vasto, far crescere il numero di tifosi ed eliminare la disparità negli investimenti e nella copertura mediatica, che ancora esiste tra sport maschili e femminili» afferma Shay Segev, CEO di DAZN. «Continueremo a tenere alta l’attenzione sulla UEFA Women's Champions League in tutti i nostri mercati, garantendo una copertura ancora maggiore e realizzando nuovi contenuti originali».

23 marzo

Juventus - Olympique Lyonnaise ore 18:45 @ Juventus Stadium

Arsenal - Wolfsburg ore 21:00 @ Arsenal Stadium

30 marzo gare di ritorno

Barcellona - Real Madrid ore 18:45 @ Camp Nou

PSG - Bayern Monaco ore 21:00 @ Parc des Princes

31 marzo gare di ritorno

Wolfsburg - Arsenal ore 18:45 @ Vfl Wolfsburg Arena

Olympique Lyonnaise - Juventus ore 21:00 @ OL Stadium

