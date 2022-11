La Serie A si ferma, Dazn in pausa? Come "congelare" l'abbonamento fino alla fine dei Mondiali in Qatar

Il calcio italiano si prepara a vivere una lunga sosta. Il weekend che sta per iniziare sarà l'ultimo del 2022 in cui si giocheranno partite di Serie A. Con il Mondiale in Qatar ormai alle porte e l'Italia fuori dalle pretendenti al titolo iridato, si tornerà in campo il 4 gennaio. E così in molti stanno pensando a come fare per interrompere l'abbonamento a Dazn, nonostante i tanti altri programmi visibili sul portale di streaming. Ecco una guida su cosa fare per poter mettere il proprio abbonamento in pausa.

Leggi anche > Crotone choc, il tifoso allo stadio si abbassa i pantaloni: Daspo di cinque anni dopo il video virale sui social

Abbonamento in pausa

Molti utenti non sono disposti a pagare un mese di abbonamento senza poter assistere allo spettacolo offerto dalla Serie A. Il Mondiale in Qatar sarà un'esclusiva Sky e Rai e, in un momento di crisi come quello che stiamo attraversando, in molti risparmieranno i soldi dell'abbonamento di Dazn. Ecco i cinque passi da compiere per mettere in stand by il proprio abbonamento.

Chi può farlo

Prima di tutto bisogna specificare che non tutti potranno usufruire di tale opzione, poichè dipende dalla modalità di pagamento con cui si è sottoscritto l'abbonamento. Potranno attivare la modalità «pausa» solo chi ha acquistato l'abbonamento online sul sito di Dazn oppure chi ha attivato l'abbonamento pagando con carta di credito, PayPal o Google Pay. restano dunque esclusi da questa opzione tutti gli utenti che hanno sottoscritto un abbonamento con la stipula di contratti, tramite offerte, con partner commerciali di Dazn (come ad esempio Tim) e coloro che hanno utilizzato come metodo di pagamento carte o codici prepagati.

I 5 passaggi

1) effettuare il login da sito web, PC o tablet

2) accedere alla sezione «il mio account» attraverso l'icona in alto a destra dello schermo

3) cliccare sulla funzione «Abbonamento» da cui è possibile cambiare il metodo di pagamento

4) selezionare la dicitura «voglio mettere in pausa»

5) step finale: si aprirà una pagina dove è possibile scegliere per quanto tempo sospendere l'abbonamento (da 1 a 4 mesi), oppure per chi volesse sarà possibile inserire una data precisa fino alla quale mettere in pausa i pagamenti. Al termine del periodo di pausa i pagamenti verranno riattivati automaticamente. Cinque semplici passaggi in attesa che la Serie A torni ad animare i weekend degli italiani.

Ultimo aggiornamento: Sabato 12 Novembre 2022, 17:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA