Astori, la Fiorentina potrà continuare a usare la sua fascia da capitano: c'è l'ok della Lega

Una bella notizia per la Fiorentina e per tutto il calcio italiano. Il club viola potrà continuare a usare la fascia da capitano di Davide Astori anche nella prossima stagione, dopo l'ok ricevuto dalla Lega Calcio. Lo comunica la stessa società viola con un tweet dal suo profilo ufficiale: "La Fiorentina comunica, con grande piacere, che la Lega Calcio ha accolto la richiesta del Club Viola di continuare a usare, anche per la Stagione 2019-20, la fascia da Capitano di Davide Astori".

"La Fiorentina comunica, con grande piacere, che la Lega Calcio ha accolto la richiesta del Club Viola di continuare a usare, anche per la Stagione 2019-20, la fascia da Capitano di Davide Astori".#DA13 pic.twitter.com/ZPfzBvhCRa — ACF Fiorentina (@acffiorentina) 14 agosto 2019

Mercoledì 14 Agosto 2019, 14:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La questione è emersa con forza nella scorsa stagione, da quando è entrato in vigore l’obbligo per i capitani delle squadre di serie A di utilizzare soltamente la fascia predisposta e fornita dalla Lega. la Lega concesse una deroga per il campionato 2018/19. Una decisione confermata anche per la stagione che sta iniziando: Davide Astori, trovato senza vita a 31anni la mattina del 4 marzo 2018 in una camera di hotel di Udine prima di Udinese-Fiorentina, potrà continuare a scendere in campo con i suoi compagni.