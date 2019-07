David Trezeguet ubriaco alla guida del Suv: denunciato per guida in stato di ebbrezza

Un altro rigore sbagliato per, ex calciatore della, uno degli attaccanti più prolifici della storia bianconera e croce e delizia della sua Nazionale (celebre il golden gol che regalò ai Bleus la vittoria all'Europeo 2000 proprio contro l'Italia, ma anche il rigore sbagliato contro gli azzurri nella finale mondiale del 2006).Trezeguet è stato denunciato infatti per: rintracciato la notte scorsa alla guida di un Suv in evidente stato di alterazione alcolica, è stato fermato da agenti della polizia di Stato in una via del centro di Torino. Il francese ha prima rifiutato di sottoporsi ad alcol test, poi ha acconsentito sebbene dopo alcuni momenti di discussione: le analisi hanno poi dato esito positivo.