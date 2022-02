David Beckham papà dell'anno: gli auguri social alle sue donne del cuore

David Beckham è stato etichettato dai fan come il "miglior papà di sempre" dopo aver pubblicato sul social le foto di sua moglie e sua figlia per celebrare il giorno di San Valentino. L’ex centrocampista inglese ha reso omaggio a Victoria, 47 anni, e Harper Seven, 10.

David e Victoria Beckham

David Beckham papà dell'anno: gli auguri social a San Valentino

David Beckham, padre di quattro figli, 46 anni, ha elogiato le sue donne "belle e forti", pubblicando dolci scatti dei loro ricordi insieme, inclusa una foto con Harper e una dal passato assieme a una "giovane" Victoria.

L’ex calciatore, 71 milioni di follower su Instagram, ha scritto sul social: «Buon San Valentino alle mie ragazze. Due donne belle e forti. A proposito, Harper, ricorda che papà sarà sempre il tuo San Valentino. Ti voglio bene @victoriabeckham». Diversi i commenti entusiastici, che vanno da «Una famiglia così carina, resta benedetto, sei un vero esempio di felicità», a «Il miglior papà», passando per «Buon San Valentino alla mia storia d'amore preferita. Tanto amore a entrambi».

Un altro fan scrive: «Sei un padre e un marito ideale! Victoria è molto fortunata ad averti», mentre un altro osserva: «Perfezione». Il post ha raccolto più di un milione di like in poco più di quattro ore e migliaia di follower sono entusiasti dal dolce messaggio della star alle due donne più importanti della sua vita. Posh e Becks hanno iniziato a frequentarsi nel 1997, dopo essersi incontrato a una partita del Manchester United. La loro relazione attirò immediatamente una grande attenzione da parte dei media, la coppia ha avuto quatto figli, Brooklyn, Romeo, Cruz e Harper Seven.

