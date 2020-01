David Beckham guest star in "Modern Family", ma ai fan non piace: «Un attore discutibile» Video

Domenica 5 Gennaio 2020, 12:05

protagonista di un cameo nella famosa sitcom americana Modern Family. Ad annunciarlo, lo stesso ex calciatore inglese attraverso un video in anteprima pubblicato sul suo profilo Instagram. «Tanto divertimento per le riprese di uno dei miei programmi preferiti #modernfamily con @courteneycoxofficial e @stephenmerchant. I fan americani di @abcmodernfam possono vedere cosa abbiamo l’8 gennaio alle 9», si legge nella didascalia che accompagna il video in cui Beckham recita al fianco di Courteney Cox e Stephen Merchan.Ma l'anteprima non è stata accolta da tutti i fan come sperato. Sono molti, infatti, a non trovare l'ex calciatore a suo agio nei panni dell'attore. «Abilità di recitazione molto discutibili», questo il tono dei commenti apparsi sui social.Eppureha già avuto una precedente esperienza di recitazione, un cameo nel film King Arthur di Guy Ritchie nel 2017. Ma anche in quell'occasione il pubblico non è stato entusiasta.