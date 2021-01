Spagna, David Barral è il primo giocatore della storia pagato in Bitcoin

Il mondo va veloce e a cambiare in fretta sono anche i metodi di pagamento. Lo sa bene David Barral, che in Spagna è diventato il primo calciatore della storia ad essere pagato in Bitcoin. Lo ha annunciato la sua nuova squadra, la Internacional de Madrid, club di terza divisione spagnola.

Il pagamento sarà in criptovaluta grazie alla partnership con Criptan, una piattaforma spagnola che ne consente l'acquisto tramite conto corrente bancario o carta di credito. Barral ha giocato in passato anche nel Levante e nel Granada. Dopo la recente esperienza in Giappone nel Tokushima, è rientrato in Spagna prima nel Racing Santander e ora nell'Inter Madrid.

