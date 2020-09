Marcolin: «Lazio, il vero top player è Simone Inzaghi»

In attesa che si completi il mercato la Lazio è pronta a fare il suo esordio in campionato.

Domani alle 18 a Cagliari i biancocelesti iniziano la loro avventura, una sfida particolare per Dario Marcolin che ha vestito entrambe le maglie. «Inzaghi sarà un punti di forza», sottolinea l’ex calciatore, oggi commentatore a Dazn, certo che Lazio sarà ancora protagonista: «Cinque anni su una panchina sono tanti, ormai ha preso possesso della squadra in lungo e in largo e potrà ancora una volta fare la differenza». Il tecnico aspetta rinforzi, Marcolin punta comunque sui biancocelesti: «Non è una squadra da scoprire perché ha la stessa intelaiatura di un anno fa ed ha un paio di armi che può sfruttare a suo favore: la profondità di Immobile, gli inserimenti di Milinkovic e la fantasia di Luis Alberto». Lazio da vertice a patto che «rimetta la stessa giacca che aveva prima del lockdown», prosegue: «Servirà cattiveria, capacità tecnica e quella sagacia che ha spesso fatto la differenza anche se con Reina ha acquisito esperienza e Muriqi è un ottimo rifnorzo».

Domani in Sardegna un test tutt’altro che facile: «Tengono molto possesso palla e verticalizzano, inoltre Di Francesco è molto preparato e sta convincendo Joao Pedro a giocare alla Insigne. E’ una squadra viva e brillante e bisogna stare molto attenti». In difesa però urgono rinforzi: «Lunga vita a Radu, ma a oggi mancano i ricambi soprattutto perché si giocherà tantissimo».

Domani il campionato a ottobre la Lazio tornerà in Champions: «L’Atalanta insegna che tutto si può fare e questa squadra ha diversi giocatori che sono pronti per questa competizione nel Dna». La squadra da battere resta la Juve: «Poi ci sono Milan, Inter, Napoli, Atalanta e Lazio, mentre la Roma è più staccata perché è un cantiere aperto».

Dal campo allarme Patric ieri a parte per un piccolo fastidio ma dovrebbe essere del match questa la probabile formazione: Strakosha, Patric o Armini, Acerbi, Racu, Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic, Correa, Immobile. Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Settembre 2020, 07:00



