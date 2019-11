Milan, prima convocazione per Daniel Maldini: è il figlio del mitico Paolo

Prima convocazione in Serie A con il Milan per Daniel Maldini. Il figlio di Paolo, complici le defezioni di Borini, Calhanoglu e Castillejo nel reparto avanzato rossonero, andrà in panchina domani sera contro il Napoli. Daniel Maldini, classe 2001, in questo inizio di stagione aveva già partecipato alla tournée estiva negli Stati Uniti e qualche giorno fa aveva firmato il rinnovo di contratto fino al 2024 con il club rossonero.



Assieme a lui è stato convocato anche un altro giovane della Primavera, Marco Brescianini. Tornano a disposizione di Pioli anche Kessie e Musacchio, out all'ultimo minuto invece Rodriguez e Duarte. Lo svizzero ha un dolore al ginocchio sinistro, per via di un'infiammazione al legamento collaterale mediale. Il brasiliano ha avvertito un forte dolore al calcagno sinistro durante la rifinitura odierna e sarà sottoposto nei prossimi giorni a controlli specifici. Venerdì 22 Novembre 2019, 20:36







© RIPRODUZIONE RISERVATA