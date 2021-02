L'annuncio alla radio. «Ho il Covid ma sto bene». Dalma Maradona, 34 anni, primogenita del campione morto il 25 novembre in seguito a un arresto cardiocircolatorio, è intervenuta a “Un dia perfecto”. «Sono in isolamento, come sintomo ho soltanto quello della voce rauca», ha spiegato, dichiarandosi preoccupata per l'eventuale contagio della figlia Roma.

Dalma e la sorella Gianinna sono in attesa di ricevere notizie dalla Fiscalia di San Isidro, che indaga sulle ultime ore del padre Diego. Venerdì dovrebbero cominciare gli accertamenti sui due smartphone di proprietà di Maradona per verificare il contenuto dei messaggi che l'ex campione scambiava con i medici e i familiari sulle sue condizioni di salute.

