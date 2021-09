Dal Pino, scippata la moglie a Roma: lui insegue il ladro e lo fa arrestare

Venerdì sera movimentato per Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A. Il dirigente del calcio italiano era a cena con la moglie nel ristorante Ginger, in centro di Roma, vicino via Condotti. Durante la serata la moglie si è accorta di non avere più la borsa lì dove l'aveva lasciata vicino al tavolo. In loro "soccorso" il cameriere del locale, che ha «indicato un tipo alto che era passato vicino alla sedia della moglie». Il ragazzo - algerino ma che parlava inglese - ha inizialmente negato ma poi si è dato alla fuga dal ristorante insiema ad altri due complici.

Dal Pino lo ha inseguito tra le strade del centro fino all'epilogo della corsa in via San Sebastianello, dove il presunto ladro è stato fermato dagli agenti che con i fucili puntati lo hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

