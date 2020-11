Da Sandro Mazzola a Bruno Conti, da Bruno Giordano a Ottavio Bianchi: il mondo del calcio piange Maradona

di Simone Pierini

Da Sandro Mazzola a Bruno Conti, da Bruno Giordano a Ottavio Bianchi, da Fabio Capello a Luciano Moggi. Il mondo del calcio, quello che da vicino ha vissuto le gesta del Pibe de Oro, piange la morte di Diego Armando Maradona. Un dolore che tanti che lo hanno avuto come compagno, avversario o idolo, hanno scelto di condividere con i tanti tifosi che lo hanno acclamato, temuto e vissuto dagli spalti o dalla televisione.

«Non riesco nemmeno a parlare...». Si limita a rispondere così all'Adnkronos Bruno Giordano, amico e storico compagno di squadra di Maradona nel Napoli del duplete 1987. Le stesse parole utilizzate da Ottavio Bianchi, allenatore del Napoli del primo scudetto, nella stagione 1986-87: «Sono talmente sconvolto che non riesco a parlare. Mi scusi, ma proprio non riesco a parlare».

«Ciao Grande Diego. RIP». Scrive invece Bruno Conti sui propri social, suo grande rivale in tante sfide fra Roma e Napoli e Italia e Argentina, come quella epica dei Mondiali del 1982 in cui l'azzurro divenne 'Marazico'. Conti non aveva mai nascosto di provare grande ammirazione per l'ex 'Pibe de Oro'.

«Difficile commentare. Per chi non lo ha conosciuto, posso dire che era persona eccezionale. Aveva dei problemi che tutti conoscono, ma non importa. Gli volevo bene, impossibile non volergliene. Facile parlare quando uno muore, io ci ho vissuto tanti anni insieme ed era davvero il numero uno. Sapeva dare tutto di se stesso agli altri. Sono sconvolto». Dice all'Adnkronos Luciano Moggi che insieme a «El Diez», conquistò, da dirigente del Napoli, la Coppa Uefa nel 1989, lo scudetto e la Supercoppa italiana nel 1990.

«Che notizia orribile. Maradona l'avevo anche conosciuto, eravamo stati a una trasmissione insieme a Napoli, poi ci siamo trovati talmente bene che siamo andati a cena e poi tutta la notte. Tutta una notte insieme a chiacchierare delle nostre vite, e la sua era così incredibile, secondo quanto mi ha detto, che a un certo punto l'ho interrotto e gli ho detto: 'guarda che poi vado a controllare tutto, eh'». Sono le parole di Sandro Mazzola, al telefono con l'Adnkronos, caduto dalle nuvole alla notizia. Lo ricorda come «uomo simpaticissimo, di compagnia, con lui risate continue. Toppo giovane per morire».

Diego Armando Maradona è stato «un giocatore straordinario, unico, un talento immenso. Quando si parla della storia del calcio si parla di Pelé in un periodo, di Maradona in un altro e di Messi adesso. Ricordiamolo tra quelli più grandi di sempre». Così invece Fabio Capello.

«Mi piange il cuore, è stato un onore affrontarti, avevi un cuore grande, continuerai a fare magie e a regalare gioia ed emozione per sempre, ciao Diego». Così su twitter Franco Baresi.

«La morte di Maradona è una notizia terribile. Era più di un campione, era un genio del calcio, un fuoriclasse assoluto». È il commento del ministro dello sport, Vincenzo Spadafora. «Ha rappresentato in una stagione irripetibile i sogni e le speranze del popolo della mia città. Napoli piange, stasera» scrive il ministro.

