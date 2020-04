Cuore Toro: donati 4 ventilatori polmanari dai giocatori

Il Toro dà un calcio al coronavirus. È una storia di generosità silenziosa quella del gruppo di calciatori del Torino che il mese scorso, in piena emergenza sanitaria, ha donato quattro ventilatori polmonari all’ospedale Maria Vittoria del capoluogo piemontese. «La struttura era piena di malati Covid che ne avevano estremo bisogno», racconta Maria Luisa Panzani, medico anestesista e rianimatore. «Ci inventavamo ogni volta un sistema più fantasioso per poterli aiutare, ma avevamo finito le risorse».

Così i giocatori hanno fatto la loro offerta. Da lì, la ricerca forsennata in tutta Europa. La mano tesa è arrivata da Israele che, poco prima di chiudere le frontiere all’esportazione del materiale sanitario, ha messo a disposizione i macchinari. La partita contro il Covid-19 è ancora lunga, ma con assist così la vittoria è più vicina. Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Aprile 2020, 07:15



© RIPRODUZIONE RISERVATA