Cska Sofia-Roma, le pagelle: Abraham il migliore, delizia Mayoral. Fuzato prende freddo

FUZATO 5 Rispolverato sotto la neve. Prende tanto freddo, forse troppo vista la papera nel finale che rimette in pista il Cska

MANCINI 5,5 Passeggia evitando le zolle pericolose ma nel finale si rilassa troppo. E da capitano non deve

KUMBULLA 6 Parte centrale, poi si sposta a sinistra e usa il fisico che in questi scenari fa sempre comodo

IBANEZ 6 Corre per scaldarsi, anche quando non serve. Due bei recuperi prima di pattinare sul ghiaccio nella ripresa

KARSDORP 6 Indossa i Moonboot e scivola sulla fascia destra trovando ben pochi ostacoli. Due assist per Abraham e troppa sofferenza difensiva

VERETOUT 6 Gode di libertà sconosciuta in serie A. Si inserisce facilmente ma non sfrutta

CRISTANTE 5,5 Mantiene l’equilibrio tra i reparti senza affanni particolari per un’oretta. Poi permette troppo ai bulgari

BOVE 6,5 Irruenza, mai troppa. E tanta ambizione che lo porta a fornire un assist e a mettere il Cska spesso alle corde. Merita altre occasioni (56’ Villar 5,5: premio o punizione?)

VINA 6 Vedi Karsdorp, ma con un solo assist e qualche imprecisione difensiva in meno

MAYORAL 6,5 Bell’apertura di ventaglio sul gol di Abraham, poi delizia tutti con un gol di tacco che non resterà nella storia. Forse si poteva osare prima il suo utilizzo (67’ Shomurodov 5,5: nullo)

ABRAHAM 7 Vede la coppa e trova il gol. Stavolta due per la precisione con l’ausilio di Karsdorp (67’ Zaniolo sv: entra e si fa male. 86’ Darboe sv)

MOURINHO 6 Primo posto inaspettato su un campo ridicolo. Forse ha trovato qualche soluzione in più per il futuro ma che errore far entrare Zaniolo e che sofferenza alla fine

