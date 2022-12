Sorpresa Belgio, non va oltre lo 0-0 con la Croazia: è fuori dal Mondiale

Nel big match del gruppo F, Croazia e Belgio si sfidano per un posto agli ottavi di finale. La squadra di Martinez (3 punti) vuole riscattarsi dopo la sconfitta per 0-2 contro iI Marocco (4 punti, impegnato alle 16 col Canada) e per essere certa di non interrompere la spedizione in Qatar è chiamata a vincere. I croati, in campo con Modric, Brozovic, Kovacic e Perisic, sono primi nel girone: può bastare non perdere per passare alla fase finale del Mondiale. I precedenti sorridono al Belgio, vittorioso negli ultimi due incontri con Romelu Lukaku (che oggi partirà dalla panchina) tre volte a segno. Courtois tocca quota 100 con la Nazionale.

Le formazioni ufficiali

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Kramaric, Livaja, Perisic. Ct. Dalic

BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Meunier, Alderweireld, Vertonghen; Castagne, Dendoncker, Witsel, Trossard; De Bruyne, Carrasco; Mertens. Ct. Martinez

Dove vedere Croazia Belgio in tv e streaming

La sfida tra Croazia e Belgio sarà trasmessa in diretta in chiaro su Rai 1. In streaming su Rai play. Diretta testuale su ilmessaggero.it

