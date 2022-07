Cristiano Ronaldo, i tifosi dell'Atletico Madrid contro il suo arrivo: sui social è pioggia di hashtag #ContraCR7

Cristiano Ronaldo vuole la Champions League. Il fenomeno portoghese non ha alcuna intenzione di non essere nella massima competizione calcistica a livello europeo e così cerca una nuova squadra. Nelle ultime ore si è fatta prepotente l'ipotesi di un suo ritorno a Madrid, questa volta sponda Atletico. Ma i tifosi sui social si sono schierati contro il suo approdo tra i colchoneri. E sui social spopola l'hashtag #ContraCR7.

L'opposizione del popolo colchonero

#ContraCR7

It's better to lose than win with this guy pic.twitter.com/7qhF03xr1c — lewan Ahmed (@a1a2show) July 25, 2022

Il popolo colchonero si sta opponendo in maniera piuttosto netta al possibile ritorno nella capitale spagnola di CR7, un'ipotesi circolata nei giorni scorsi dopo l'apparente naufragio delle trattative per portarlo al Chelsea o al Bayern Monaco. I tifosi non hanno dimenticato gli screzi del passato, gli atteggiamenti irriverenti del portoghese nei loro confronti e, naturalmente, i ben 25 gol incassati da lui nei 37 precedenti tra Real Madrid e Juventus.

#ContraCR7

#ContraCR7



I guess they still haven't recovered from the wedding night 🔞🤭 pic.twitter.com/20tr5FlhwH — bolod (@boydboyl1) July 24, 2022

E così sui social ha iniziato a spopolare l'hashtag #ContraCR7 e persino il sindaco di Madrid, tifoso dell'Atletico, ha escluso un suo passaggio alla corte di Simeone: «Non è fatto per giocare all'Atletico, visto il suo passato. Una parte della tifoseria non lo accetterebbe», ha dichiarato alcuni giorni fa. Tutti concordano: «Meglio perdere che vincere con lui in campo». E quindi la trattativa per portare Ronaldo alla corte del Cholo Simeone potrebbe arenarsi già nelle fasi iniziali. Il Cholo è uno suo grande estimatore e lo accoglierebbe a braccia aperte, ma davanti a una tale sollevazione popolare diventerebbe difficile far digerire la cosa.

