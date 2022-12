​Cristiano Ronaldo, la sorella contro il ct del Portogallo: «Hai ucciso un uomo e una nazione»

Cristiano Ronaldo esce in lacrime da quello che sarà il suo ultimo mondiale e la sorella lancia durissime accuse contro Fernando Santos, il ct del Portogallo sconfitto dal Marocco.

Marocco in semifinale, dopo la Spagna elimina anche il Portogallo: decide un gol di En-Nesyri, Ronaldo in lacrime

«Hanno ucciso l'uomo, hanno ucciso una nazionale, hanno ucciso una nazione» con tanto di hashtag #fernandosantosou sono state le parole di Elma Aveiro, sorella dell'ex calciatoe del Manchester United che dovrebbe chiudere la carriera in Arabia Saudita. Cristiano Roanldo per ora non parla e nel mirino delle critiche finisce inevitabilmente il ct Fernando Santos a cui non si perdona l'esclusione dai titolari dello stesso Ronaldo e di Cancelo nonché l'ingresso tardivo di Rafael Leao.

Georgina, la compagna di CR7: «Il tuo amico e allenatore ha deciso male»

Anche Georgina, la compagna del fuoriclasse ex Real Madrid e Juventus, si scaglia contro l'allenatore del Portogallo: «Oggi il tuo amico e allenatore ha deciso male. Quell'amico per il quale hai tante parole di ammirazione e tanto rispetto. Lo stesso amico che, mettendoti in campo, ha visto come tutto è cambiato, ma ormai era troppo tardi. Non puoi sottovalutare il miglior giocatore del mondo e l'arma più potente che hai, così come non puoi difendere qualcuno che non se lo merita. La vita ci dà lezioni: oggi non abbiamo perso, oggi abbiamo imparato qualcosa».

Ultimo aggiornamento: Sabato 10 Dicembre 2022, 23:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA