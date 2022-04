Cristiano Ronaldo ringrazia i tifosi del Liverpool: le parole della famiglia del campione dopo la morte del figlio

L'omaggio dei tifosi del Liverpool, che ieri hanno dedicato un applauso lungo un minuto a Cristiano Ronaldo, assente per la tragica scomparsa di uno dei suoi gemelli appena nati, non ha lasciato indifferente la famiglia del calciatore.

Cristiano Ronaldo, la famiglia del campione ringrazia i tifosi del Liverpool

Come segnala il Daily Mail, l'attaccante del Manchester United ha rilasciato una dichiarazione per ringraziare gli spettatori di Anfield che al 7' minuto si sono alzati in suo onore e hanno applaudito, mentre il Kop intonava l'inno dei Reds 'You'll Never Walk Alone'.

«Grazie Liverpool. Non dimenticheremo mai quello che avete fatto oggi» ha fatto sapere la famiglia del calciatore portoghese attraverso un post di Elma, la sorella di Cristiano che vive a Madera. «Ben oltre il calcio» ha scritto la sorella Katia dal Brasile, pubblicando una clip dallo stadio di Anfield sulle note di 'You'll Never Walk Alone'.

La famiglia di Ronaldo è molto religiosa e infatti la madre del calciatore Dolores Aveiro si è subito affidata a Dio: «Confida nel Signore con tutto il tuo cuore e non affidarti alla tua comprensione. Riconoscilo ed egli guiderà i tuo sentieri» ha scritto dal suo profilo social, nella speranza di lenire il dolore del figlio.

