Cristiano Ronaldo torna in Premier e giocherà la Champions? Spunta la clausola "sospetta"

Una delle notizie di calciomercato che più ha tenuto banco durante i Mondiali in Qatar, è stato il trasferimento milionario di Cristiano Ronaldo che sarà un nuovo giocatore del club arabo Al-Nassr. CR7 incasserà 200 milioni a stagione per due anni, ma nonostante le cifre faraoniche l'attaccante potrebbe tornare in Premier League a giocare la Champions. Spunta la clausola sospetta.

La vicenda

Cristiano Ronaldo ha sempre dichiarato che per lui una delle competizioni calcistiche più importanti è la Champions League che ha vinto quattro volte con il Real Madrid e una con il Manchester United nel 2008. L'attaccante dei record non è riuscito a sollevare la coppa dalle grandi orecchie con la Juventus e nemmeno nella sua (disastrosa) seconda avventura al Manchester United.

Proprio con i Red Devils, nei mesi scorsi, ha interrotto i rapporti tesi e ha deciso di trasferirsi Al-Nassr, club di proprietà di un fondo arabo riconducibile alla famiglia reale Saudita. Stesso fondo che possiede anche il Newcastle che milita in Premier League.

Il possibile ritorno in Inghilterra

Stando ad alcune indiscrezioni riportate dai media inglesi e spagnoli, sul contratto di Ronaldo sarebbe presente una clausola per cui se il Newcastle dovesse piazzarsi in zona Champions, CR7 potrebbe tornare in Inghilterra e giocarsi il torneo con i Magpies.

