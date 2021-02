Cristiano Ronaldo, paura per il gatto Pepe: la corsa con il jet privato

Paura per un membro della famiglia di Cristiano Ronaldo. Il gatto Pepe è stato vittima di un brutto incidente ed è per questo che manca da un po' dalle stories del calciatore della Juventus e di Georgina Rodriguez. La modella ha raccontato tutto in un'intervista spiegando che Pepe è scappato di casa ed è stato investito da un'auto. Un brutto colpo per il micio, esemplare di Canadian Sphynx, del valore di tremila euro.

Cristiano Ronaldo, incidente per il gatto Pepe

Il felino è quasi morto a causa dell'impatto ed è stato portato d'urgenza a Madrid con il Gulfstream G200, il jet privato di CR7. Ora sta meglio, ma è sotto terapia «Pepe ci ha fatto prendere davvero un bruttissimo spavento», ha raccontato Rodriguez all’edizione spagnola del magazine "InStyle". «Un giorno è scappato di casa ed è stato investito. Era conciato male ed è stato a un passo dalla morte».

Cristiano Ronaldo, il gatto uno di famiglia

«Dopo un mese e mezzo di terapia intensiva in una clinica veterinaria è tornato a casa. I bambini più piccoli non si rendevano conto che stava male e volevano giocare con lui, così abbiamo deciso di affidarlo a mia sorella Ivana, che se ne sta prendendo cura a Madrid e adesso Pepe si sta riprendendo», ha aggiunto Georgina. Pepe è con i Ronaldo dal 2018 e porta questo nome in omaggio all’amico e compagno di squadra di CR7 al Real Madrid.

