Cristiano Ronaldo sempre più vicino al Napoli, ma spunta una nuova ipotesi

di Ida Di Grazia

Che Cristiano Ronaldo voglia lasciare il Manchester United non è un segreto, ma in questi ultimi giorni di calciomercato estivo arriva una nuova suggestione CR7 al Napoli e su twitter il nome Ronaldo resta in tendenza per tutto il giorno.

Stando ai rumors Cristiano Ronaldo avrebbe chiesto all'agente Jorge Mendes di trovargli quanto prima una nuova squadra vista l'esclusione dalla Champions del Manchester United. Dopo il secco no del Milan, Mendes ha avviato i contatti con il Napoli di Spalletti, ma ci sarebbe un impedimento da parte dei Red Devils.

Ronaldo può andare al Napoli solo se avviene uno scambio con Victor Osimhen, ma il centravanti azzurro non avrebbe alcuna intenzione di andare al Manchester United. "Solo un'offerta da 140 milioni potrebbe far riflettere il presidente De Laurentiis" evidenzia il Corriere dello Sport. La cifra è alla portata dello United che, però, ha già messo gli occhi addosso a Antony e si è impregnato con l'Ajax.

E' però di queste ultime ore una nuova iposi che vedrebbe il ritorno di Cristiano Ronaldo nel club in cui è cresciuto, lo Sporting Lisbona (con il debutto nel 2022), e che gli potrebbe permettere di disputare la Champions League.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Agosto 2022, 23:37

