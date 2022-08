Cristiano Ronaldo al Napoli divide i tifosi: da Malgioglio al paragone con Mario Rui, su Twitter dilaga l'ironia

La sessione di calciomercato estiva sta per concludersi. Giovedì 1 settembre al Grand Hotel di Rimini calerà il sipario sul mercato e le squadre di Serie A sono impegnate a cercare gli ultimi innesti per gettarsi definitivamente nella stagione 2022/2023 iniziata il 13 agosto. E in Italia i riflettori sono tutti puntati su Napoli dove si vocifera possa arrivare Cristiano Ronaldo, al posto di Victor Osimhen. Il talento portoghese divide i tifosi e sul web dilaga l'ironia sul possibile colpo partenopeo.

Cristiano Ronaldo vuole la Champions

Cristiano Ronaldo, è chiaro, non vuole essere un'illustre assente della prossima Champions League. E così il suo procuratore Jorge Mendes, in un'estate davvero rovente, ha bussato ai top club di mezza Europa cercando di piazzare il suo assistito. Un'operazione che però, nonostante le doti indiscusse del miglior marcatore della storia, sta incontrando molti ostacoli. E così nelle ultime ore è decollata l'ipotesi di un sodalizio che divide i tifosi e gli amanti del calcio: Cristiano Ronaldo - Napoli. Ad ora non ci sono conferme ufficiali, ma secondo gli esperti di mercato la trattativa è in corso e potrebbe chiudersi nelle prossime ore.

La reazione social

tra #osimhen e #cristianoronaldo non ho dubbi e scelgo osimhen tutta la vita. ma se davvero l'offerta è 90/100 milioni + #ronaldo con stipendio pagato quasi tutto dal #manchesterunited... beh,qualunque direttore sportivo farebbe almeno una riflessione. #calciomercato #napoli #cr7 pic.twitter.com/iS4ZhJr2bf — Francesco Cusumano (@francusu) August 28, 2022

Le ultime stagioni di Cristiano Ronaldo, però, fanno storcere il naso a più di un tifoso partenopeo. Su Twitter sono tanti quelli che reputano il sacrificio di Victor Osimhen un azzardo troppo grande, se non un errore. Ma la tifoseria, come spesso avviene, si divide. In molti, infatti, hanno ancora negli occhi le giocate del talento portoghese e sono anche molto attratti dalla cifra che potrebbe incassare il Napoli nello scambio di attaccanti (si parla di circa 130 milioni), che potrebbe essere reinvestita nelle prossime finestre di mercato per rendere la squadra ancor più competitiva in Italia e in Europa. Ma oltre ai cinguettii che analizzano la situazione, nelle ultime ore è scoppiata anche l'ironia dei social.

L'ironia social

Cristiano Ronaldo su Twitter così diventa Cristiano Malgioglio, ormai atterrato all'aeroporto di Capodichino per sostenere le visite mediche. Ma non finisce qui. Perchè in molti ironizzano anche sul fatto che nella squadra partenopea c'è già un talento puro e cristallino «Made in Portogallo». Mario Rui diventa così il più grande calciatore portoghese di ogni epoca, accostato al «semplice» Cristiano Ronaldo.

E per chi invece pensa più lontano c'è spazio anche per un riferimento al tecnico del Napoli, Luciano Spalletti. L'allenatore toscano nella sua carriera ha sempre posto l'interesse della sua squadra e dei risultati prima delle grandi personalità. E così in passato è stato accusato di aver fatto fuori elementi di spessore come Mauro Icardi all'Inter o Francesco Totti alla Roma ed ecco che su Twitter spunta anche un audio inedito di Spalletti che sarebbe orgoglioso di vedere la carriera di Cristiano Ronaldo finire a Napoli, seguita da una risata sadica tutta da ridere.

+++ ESCLUSIVA +++

Un #Mister a microfoni spenti, prima della conferenza prepartita di #FiorentinaNapoli, che parla della possibilità di approdo di #CristianoRonaldo al #Napoli. pic.twitter.com/PRswv86xnD — Matteo Spalletti (@m_atbic) August 27, 2022

L'ironia imperversa. E in pochi giorni sapremo se Cristiano Ronaldo arriverà veramente agli ordini di mister Spalletti...

