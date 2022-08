Cristiano Ronaldo sotto accusa a Manchester. Ten Hag: «Suo comportamento è inaccettabile»

Cristiano Ronaldo sotto accusa a Manchester: «È inaccettabile». L'allenatore del Manchester United Erik Ten Hag si esprime così in merito al comportamento di CR7 e di altri giocatori dei Red Devils che domenica non hanno visto tutta l'amichevole giocata a Old Trafford contro il Rayo Vallecano.

«Non intendo lasciar passare quello che è successo -sottolinea il tecnico olandese a Viaplay Sport- . È inaccettabile, per tutte le persone coinvolte. Siamo una squadra, questo significa che devi rimanere fino alla fine della partita».

