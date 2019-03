⏱29’ Ronaldo lesionou-se e vai ter de sair. Enorme ovação do estádio para o Capitão.#PORSRB | 0-1 | #TodosPortugal #EURO2020 — Portugal (@selecaoportugal) 25 marzo 2019

Ultimo aggiornamento: 21:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

in ansia per. L'asso portoghese è infatti uscito per infortunio durante, gara valida per le qualificazioni agli Europei 2020. CR7 alla mezz'ora (con la Serbia in vantaggio per 1-0) ha lasciato il posto a Pizzi, si teme un