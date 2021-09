Ronaldo, subito doppietta al (secondo) debutto con la maglia del Manchester United

Cristiano Ronaldo subito in gol per due volte con lo United. L'attaccante portoghese, appena tornato al Manchester United dopo le esperienze al Real Madrid e alla Juventus, ha trovato la via della porta al (secondo) debutto inglese: al 47' del primo tempo della partita casalinga contro il Newcastle, ha battuto il portiere avversario Woodman con un tocco da pochi passi dopo una corta respinta. E poi, al 62', ha sfruttato un assist di Shaw per firmare la doppietta. A completare l'opera, nel 4-1 in favore dello United, sono stati Bruno Fernandes e Lingard.

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Settembre 2021, 18:13

