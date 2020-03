CR7: "State a casa", ma lui va in giro con la famiglia a Madeira

Predicare bene, ma razzolare male. Vero Cristiano Ronaldo? CR7 e la ccompagna Georgina fotografati per le strade di Madeira, nonostante le restrizioni imposte dal governo portoghese. Con tanto di famiglia al seguito, tra l'alro.

Come lui pere De Ligt, beccato a Torino con la bellissima fidanzata e i cani a passeggio tranquillamente per un parco.

Mentre sembra prarticamente segnato il destino di Gonzalo Higuain, che dopo una partenza super in avvio di stagionee, si è perso strada facendo. Il Pipita non resterà alla corte della Juventus nella prossima stagione. C'è chi giura lo si vedrà nuivamente in Liga, ma sembra tramontata definitivamente la pista con conduce all'Atlethic Bilbao. Niente Paesi Baschi per Gonzalo, nonostante un suo bisnonno fosse di origine basca. Non è sufficiente per giocare nel Blbao. Ultimo aggiornamento: Lunedì 30 Marzo 2020, 21:11