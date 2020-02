Cristiano Ronaldo, festa e regalo a sorpresa per i suoi 35 anni. Che cosa c'è nel “pacchetto”

Mercoledì 5 Febbraio 2020, 21:46

TORINO Festa a sorpresa per Cristiano Ronaldo, con regalo speciale. L’attaccante bianconero ha festeggiato i suoi 35 anni con una manciata di amici e famigliari, ed ha ricevuto un’auto nuova fiammante, impacchettata davanti al ristorante e pronta ad ampliare la sua smisurata collezione.CR7 ha raggiunto un ristorante del centro poco dopo le 20 insieme a Georgina e il figlio Cristiano Junior, ad attenderli amici e parenti che hanno improvvisato “Tanti auguri” (rigorosamente in portoghese) fuori dal locale, tra baci, abbracci e pacche sulle spalle. Poi cena giapponese e rientro a casa, senza sgarri alla tabella di marcia visto che ad attenderlo c’è una nuova giornata di allenamenti alla Continassa. Tra gli invitati anche il terzo portiere bianconero Pinsoglio, e contro il Verona Cristiano punta l’ennesimo record: la 10° partita consecutiva in rete, dopo aver eguagliato David Trezeguet a 9.