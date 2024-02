Cristiano Ronaldo nei guai? Il gestaccio dopo il gol: la Federcalcio saudita apre un'indagine

di Redazione web

Cristiano Ronaldo nei guai? Fa discutere la sua esultanza dopo la rete messa a segno con l'Al Nassr nel corso della 21esima giornata. della Saudi League. La squadra di CR7 ha sconfitto l'Al-Shabab 3-2 in trasferta, ma l'ex giocatore della Juventus finisce nei guai. Esulta in un modo decisamente volgare, magari in Italia avrebbe solo fatto scuotere la testa a molti, ma in Arabia Saudita è diventato un caso nazionale.



L'esultanza



La Federcalcio saudita ha aperto un'indagine, il portoghese è infatti finito nel mirino del disciplinare a causa dell'esultanza non proprio elegante. CR7, autore di una doppietta nel 3-2 finale, ha risposto ai cori dei tifosi avversari che inneggiavano al «nemico» Lionel Messi portando prima la mano all'orecchio e poi agitandola avanti e indietro all'altezza del pube. CR7 ha aperto le marcature con un rigore al 21′, seguito dalla doppietta del brasiliano Anderson Talisca ma, dopo la partita e durante i festeggiamenti per la vittoria con i suoi compagni, è trasceso in questa nuova polemica.

