Cristiano Ronaldo dice addio alla Juventus, il portoghese firma per il Manchester United. Il saluto social

Cristiano Ronaldo dice addio alla Juventus. Il portoghese torna dove tutto ebbe inizio, Cristiano Ronaldo è un giocatore del Manchester United. Ora è ufficiale.

Ad annunciarlo sono i Red Devils sul loro profilo Twitter.

«WELCOME HOME». Con queste parole il Manchester United ha annunciato di aver chiuso l'operazione per riportare Cristiano Ronaldo, all'Old Trafford, dove il campione portoghese ha giocato dal 2003 al 2009 prima di essere ceduto al Real Madrid. Si conclude così ufficialmente dopo 3 anni l'esperienza alla Juventus di Ronaldo. Secondo quanto riporta l'autorevole quotidiano sportivo spagnolo Marca, Ronaldo ha firmato un biennale fino al 2023 mentre la Juventus dovrebbe ricevere dal club inglese una somma compresa fra i 25 e i 30 milioni di euro in modo da evitare di dover registrare a bilancio una minusvalenza.

L'affare è subordinato alla firma del contratto con il giocatore e al superamento delle visite mediche. Ronaldo torna allo United dopo la prima avventura tra il 2003 e il 2009. In attesa dei dettagli ufficiali, lo United avrebbe offerto 28 milioni di euro alla Juventus: la cifra consentirebbe alla società bianconera di non mettere a bilancio una minusvalenza.

Il portoghese, 37 anni, in uscita dalla Juve, è esploso nel calcio che conta proprio con lo United dal 2003 al 2009: vincendo la Champions League 2007-08, la Coppa del Mondo per Club 2008, oltre a tre Premier League, una Coppa d’Inghilterra, un Community Shield e due volte la Coppa di Lega, con il Pallone d’oro e il Fifa World Player 2008, un titolo di capocannoniere della Premier e uno di Champions.

IL SALUTO SOCIAL DI CR7

«Lascio un club fantastico, il più grande in Italia e tra i più grandi in Europa: ho dato cuore e anima per la Juve e amerò sempre Torino»: è il saluto, con un post su Instagram, di Cristiano Ronaldo. «I tifosi mi hanno sempre rispettato, io ho cercato di ricambiare combattendo in ogni singola partita, stagione e competizione - aggiunge - e alla fine possiamo guardarci indietro: abbiamo raggiunto grandi cose, anche se non tutto ciò che volevamo, ma abbiamo scritto una storia abbastanza bella». CR7 chiude con una strofa dell'inno Juve, «Sarò sempre uno di voi: ora fate parte della mia storia, come io sento di essere parte della tua».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Agosto 2021, 19:24

