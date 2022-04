Cristiano Ronaldo commosso ringrazia Anfield: «Non dimenticheremo mai questo momento»

di Danilo Barbagallo

Cristiano Ronaldo ringrazia sul social i tifosi del Liverpool per il tributo di Anfield. Il calciatore non ha preso parte al posticipo della trentesima giornata di Premier League col Manchester United a causa della morte di uno dei suoi gemelli appena nati.

Cristiano Ronaldo commosso ringrazia Anfield

Lunedì attraverso i social Ronaldo e la sua compagna, Georgina Rodriguez, hanno annunciato di aver perso il loro bambino appena nato, mentre la sua gemella è per fortuna in buona salute. Martedì, al settimo minuto della sfida tra Liverpool e Manchester United, i tifosi dei Reds e lo staff a bordo campo, hanno applaudito in segno di sostegno al campione portoghese mentre dagli spalti è stato intonato l'inno del Liverpool, «Yoùll Never Walk Alone».

L’attaccante del Manchester United ha utilizzato il suo seguitissimo account Instagram per ringraziare dell’omaggio attraverso un video con il toccante momento, seguito dalla didascalia: «Un mondo... Uno sport... Una famiglia globale... Grazie, Anfield. Io e la mia famiglia non dimenticheremo mai questo momento di rispetto e compassione».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Aprile 2022, 16:41

