Cristiano Ronaldo, che botta! Lo scontro lo manda al tappeto: paura e sangue dal naso

Per Cristiano Ronaldo non è certo un periodo fortunato. Dopo un'estate passata a cercare una squadra che gli permettesse di giocare la Champions League, ecco che arriva uno scontro di gioco che lo ha messo letteralmente KO. Durante il match tra Repubblica Ceca e il suo Portogallo, gara valida per il girone di Nations League, Cristiano va al tappeto.

Stay strong Cristiano Ronaldo 🐐❤️ pic.twitter.com/pepoPsAlGM — GoatSZN (@UTDxGoat) September 24, 2022

Paura e sangue

CR7 si è scontrato con il portiere avversario, Vaclik, intorno al 15esimo minuto di gioco. Cristiano Ronaldo salta, nel tentatuivo di prendere di testa il cross di un compagno. È salito, come al suo solito, in ciele perdendo però di vista l'uscita del portiere, che è andato in presa alta impattando con le braccia sul volto di Ronaldo. L'ex Juventus è rimasto a terra e le immagini riprese dalle telecamere hanno messo paura agli appassionati di calcio. Il fenomeno portoghese ha perso un'ingente quantità di sangue dal naso, chiedendo subito l'intervento dello staff medico. I sanitari gli hanno immediatamente applicato un tampone nel naso, oltre a un cerotto, per fermare l'emorragia. Paura svanita quasi subito, quando Cristiano Ronaldo ha fatto rientro in campo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 24 Settembre 2022, 22:51

