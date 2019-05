Cristiano Ronaldo cambia auto: nel mirino la Voiture Noire di Bugatti. «Costa 11 milioni di euro»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ama le supercar, anche quelle molto costose, e non c’è nulla di strano anche considerando il suo faraonico stipendio (30 milioni l’anno solo dalla Juve, senza considerare gli introiti degli sponsor). L’ultimo acquisto in vista per CR7 ad arricchire ancora di più il suo parco auto potrebbe essere una vettura decisamente spettacolare: si tratta delladi Bugatti, presentata al Salone di Ginevra di quest’anno.La Voiture Noire, modello celebrativo per i 110 anni della Bugatti, è stata prodotta in un unico esemplare con un prezzo non certo banale:, l’equivalente di circa 4 mesi di stipendio di Ronaldo. Ispirata alla storica Type 57 SC Atlantic degli anni ’30, una delle auto più belle di sempre, la Voiture Noire ha 1500 cavalli di potenza e un motore capace di andare, ma dalla velocità limitata appositamente per evitare che la macchina possa decollare, come il portoghese quando svetta di testa. Essendone stato prodotto un solo esemplare, resta da vedere chi se lo aggiudicherà: secondo i ben informati, Ronaldo sarebbe in primissima fila.(foto: Wikipedia)