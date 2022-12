Cristiano Ronaldo, con l'Al Nassr è fatta: l'annuncio dall'Arabia. «Contratto monstre, ecco quanto guadagnerà»

Dopo un divorzio chiacchierato e discusso con il Manchester United e un Mondiale in chiaro scuro, Cristiano Ronaldo è pronto a volare in Arabia Saudita. Il fenomeno portoghese ex Juventus, sarà un nuovo giocatore dell'Al Nassr.

«È fatta»

A confermare la voce di mercato, che era nell'aria da giorni, è stato il sito arabo Al Arabiya. CR7, secondo quanto riferito, avrebbe già messo la firma su un contratto fino al 2025 con un ingaggio da 200 milioni di euro per due anni e mezzo. Il giocatore avrebbe ceduto alle lusinghe e ai petroldollari del club saudita allenato da Rudi Garcia, ex tecnico della Roma, che sembra intenzionato a comprare anche il centrocampista del Chelsea, N'Golo Kanté.

Manca solo l'ufficialità

«Al 99 per cento l'operazione può dirsi conclusa» scrive Marca. Il quotidiano sportivo spagnolo rende noto che manca solo l'ufficialità del sodalizio tra Cristiano Ronaldo e l'Al Nassr. I dirigenti del club saudita sono pronti a mettere nero su bianco una firma sulla storia e, attualmente, si troverebbero a madrid per incontrare il portoghese per chiudere la trattativa. L'annuncio ufficiale potrebbe già arrivare nella mattinata di domani, sabato 31 dicembre.

Ma i dettagli della cifra monstre offerta fino al 2025 non è l'unica curiosità sul ruolo di Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita. CR7, infatti, dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, nel suo futuro potrebbe assumere un ruolo alla scrivania con giacca e cravatta. Dopo il 2025, infatti, vestirà i panni dell'ambasciatore della candidatura dell'Arabia per ospitare i Mondiali del 2030.

