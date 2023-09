Mou sotto accusa punta su preparazione fisica e nuovo modulo

di Francesco Balzani

ROMA - Un punto in classifica e tanti paragrafi da cancellare e scrivere da capo. La terza Roma di Mourinho è un cantiere aperto con tante tensioni e una programmazione non condivisa tra tecnico e società. Il mercato si è chiuso col botto Lukaku, ma non ha rispettato i parametri dello Special One, che avrebbe gradito giocatori in ascesa anche fisica (vedi Kamada) e meno scommesse. L’orrenda prova contro il Milan, però, mette pure Mou sul banco degli imputati: dalla preparazione atletica alle scelte iniziali di formazione. E in questi giorni di sosta il tecnico è chiamato a ribaltare un sistema che non funziona. In primis il modulo, col probabile ritorno alla difesa a 4 e l’utilizzo di un trequartista in più che possa aiutare l’attacco ad avere più palle pulite. Poi sarà effettuato un richiamo atletico, vista la scarsa forma di molti elementi.

Occhio anche a qualche cambio gerarchia: Svilar potrebbe soffiare il posto a un Rui Patricio apparso in prepensionamento, Ndicka e Sanches fremono per esordire dal 1’ e davanti ovviamente si attende la prima della coppia Dybala-Lukaku. Le voci di un malumore tra il tecnico e la squadra sono figlie di risultati negativi, ma non rispondono a verità. Lo spogliatoio è con Josè, i senatori in primis. Ma ora devono aiutarlo a uscire da una crisi che potrebbe rivelarsi definitiva vista anche la scadenza di contratto del portoghese. Altro paradosso. In parallelo la società si impegnerà a colmare quel vuoto ribadito da Mou sia a Budapest sia a Trigoria: la presenza di un dirigente forte che possa aiutarlo anche sul piano comunicativo.

Insomma la voglia di rialzarsi insieme c’ è.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Settembre 2023, 06:10

