Cremonese-Roma 2-1, le pagelle: Rui Patricio disastroso, Dybala opaco, Wijnaldum fuori posizione, Spinazzola lotta fino alla fine

di Francesco Balzani

La Roma ha perso a Cremona per 2-1 nel posticipo della 24esima giornata. Le reti di Tsadjout e Ciofani su rigore per la Cremonese e momentaneo pareggio della Roma con Spinazzola.

LE PAGELLE DELLA ROMA

RUI PATRICIO 4,5

Al primo tiro il portoghese crolla, come capita spesso. Il disastro lo combina nel finale, non tanto perché butta giù Okereke ma perché tarda l’uscita. Para il rigore? Ma quando mai

MANCINI 6

Del terzetto è quello che mantiene più stabili le attese. E’ l’unica sufficienza del primo tempo. La ripresa è sullo stesso copione, ma ci aggiunge la battuta vincente dell’assist a Spinazzola

IBANEZ 5,5

Spostato al centro, ma non ha la bacchetta d’orchestra come Smalling. E i risultati si vedono subito soprattutto quando si tratta di far valere i centimetri e la personalità in uscita

KUMBULLA 5

Un caso cronico: quando gioca la Roma imbarca. Sbaglia spesso i tempi di uscita, e questo non fa che incasinare i piani di linea del reparto. (68’ Karsdorp 5,5: atteggiamento giusto ma non è un difensore)

ZALEWSKI 5

Atteggiamento giusto per una posta in palio alta, ma gli errori si contano con la calcolatrice. La sfida con Valeri finisce male. (62’ Solbakken 5,5: buona volontà, ma pure tanti errori acerbi e palle perse)

CRISTANTE 5,5

Cerca di alzare il pressing della Roma ma rimane schiacciato spesso anche lui e quando si affaccia davanti è decisamente confuso rischiando anche il giallo pesante. (62’ Matic 6: alla ricerca della profondità. Il suo piede non mente mai, altri sì)

WIJNALDUM 5,5

La gamba non è ancora quella dei tempi belli, ci mette la tecnica che in campi del genere serve fino a un certo punto. La forma fisica pian piano torna, ma bisogna trovare la posizione giusta

SPINAZZOLA 6,5

La spina nel fianco entra nel secondo tempo con un gol purtroppo inutile. Le sue volate sono sprecate da compagni con la testa tra le nuvole. Lui ce l’ha ben piantata sulla gara fino alla fine

PELLEGRINI 4,5

Partita grigia, senza nerbo e con l’ennesima dormita in area. Perde anche palloni pesanti. Non incide davvero da troppo tempo (62’ El Shaarawy 6: mette tutta quella verve che Lorenzo aveva lasciato a Cinecittà)

DYBALA 5

Non brilla, e questo pesa. Stanchezza, un po’ di nervosismo perché molti della banda nemmeno provano a suonare. La peggiore partita da quando è a Roma

BELOTTI 5,5

Cerca di far salire la squadra sbattendo la cresta a destra e sinistra e giocando quasi sempre di spalle. Lavoro sporco che gli leva metri per andare ad offendere. (62’Abraham 4: serve tanta cattiveria, lui in tasca ha solo zucchero a velo)

MOURINHO 5

Zero tiri in porta in 45’ contro l’ultima in classifica e un altro rosso. Nella ripresa i cambi potevano essere centellinati meglio. Come si fa a passare dalla migliore prestazione stagionale (col Salisburgo) alla peggiore?

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Febbraio 2023, 21:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA