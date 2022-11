Cremonese-Milan 0-0, le pagelle: Messias ci prova ma non basta. Leao mai in partita, colpa del rinnovo?

di Luca Uccello

TATARUSANU 6 Mai una sola veraparata. Nemmeno per sbaglio. Quello di Bonaiuti nel recupero è una telefonata di cortesia

THIAW 6 Qualche incertezza dietro, da esterno destro. Meglio davanti, con un grande colpo di testa che Carnesecchi smanaccia lontano dalla propria porta (60’ Kalulu 6: Onestamente non fa niente di più del suo predecessore)

KJAER 6 Felix o Ciofani non fa differenza per lui. E nemmeno Okereke lo spaventa. Nemmeno un po’…

TOMORI 6 L’assenza di pericoli gli permette di spingersi anche davanti dove c’è più bisogno di lui. Ma stavolta non riesce a fare la differenza.

BALLO-TOURE’ 5 Quando manca Theo Hernandez si sente e tanto. Lui ci mette tanto impegno. Ma non basta per vincere. E ora il Napoli è a +8…

BENNACER 5 Fascia da capitano al braccio senza riuscire a farsi sentire, senza riuscire a giocare come sa…

TONALI 6 Riesce a inserirsi con maggior pericolosità e serve palloni intelligenti per chi lo segue. Ma il problema è sempre il numero uno della Cremonese… (82’ Krunic 5: pochi minuti questa volta per incidere, far pesare l’effetto jolly)

MESSIAS 6,5 È in grande serata ma da solo non basta. Non può bastare. Il brasiliano ci prova in tutti i modi, anche di testa. Ma c’è sempre Carnesecchi a dirgli di no…

BRAHIM DIAZ 5 Spreca una grande occasione ma ci arriva di corsa, in spaccata. Si spegne nel secondo tempo (74’ De Ketelaere 5: non fa altro che scivolare. Sbaglia tutto, anche i tacchetti)

REBIC 5 Non una grande partita. Pochi spunti, pochissime iniziative. Mai un tiro. Cambio forzato. (82’ Lazetic 5: si fa notare solo per un giallo e un tiro sulla Luna)

ORIGI 5 Le occasioni non gli mancano. Una la sbaglia, l’altra no. Ma è in fuorigioco. Ancora bocciato (60’ Rafael Leao 5: trenta minuti più recupero di niente. Mai in partita. Colpa di un rinnovo ancora da firmare? Domanda da fare a Maldini)

PIOLI 5 Nello stadio dove Stefano ha segnato la sua prima rete in carriera, il suo Milan lascia due punti pesantissimi per la corsa scudetto. Punti buttati via. Cosa che il Napoli non fa mai…

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Novembre 2022, 22:48

