Cremonese-Lazio 0-4, le pagelle: Immobile e Milinkovic da applausi, Pedro entra e lascia il segno

di Enrico Sarzanini

PROVEDEL 7

Primo tempo di meritato riposo, nella ripresa giustifica la chiamata in Nazionale negando a Sernicola, Valeri e Bianchetti la gioia del gol.

HYSAJ 6,5

Prova a fare il Lazzari e, dopo un avvio timoroso, inizia a conquistare la giusta fiducia per prendere possesso della fascia. Bello il duello con il 'laziale' Valeri

CASALE 6

Come già accaduto contro il Verona parte contratto ma si scioglie con il passare dei minuti. Peccatpo per il cartellino giallo che lo condiziona. Esce per un fastidio muscolare. (11' st Romagnoli 6: coglie il palo su angolo).

PATRIC 6,5

La solita garanzia: affronta ogni situazione senza frenesia ma soprattutto senza strafare. Intesa massima sia con Porovedel che con l'ultimo arrivato Casale. (31' st Gila, sv).

MARUSIC 6,5

Attentissimo fin dai primi minuti con Hysaj in stile Lazzari proiettato così in avanti questa volta non c'è bisogno di osare, meglio presidiare la difesa.

MILINKOVIC-SAVIC 8

Il solito cioccolatino per Immobile (il quinto stagionale in campionato) che senza esitazione scarica il pallone in porta che sblocca la gara. Prima dell'intervallo cala il tris chiudendo il match. (32' st Basic, sv).

CATALDI 6,5



Ultimo aggiornamento: Domenica 18 Settembre 2022, 17:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA