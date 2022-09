Milan, tanti infortuni in Nazionale: Pioli fa la conta. Tonali e Calabria ci saranno

di Luca Uccello

È un Diavolo ancora con i cerotti quello che si è ritrovato nel pomeriggio di ieri a Milanello. Un Milan che a Empoli, sabato sera, dovrà fare a meno sicuramente del suo numero uno Mike Maignan, di Theo Hernandez (stiramento del lungo adduttore destro) oltre che di Florenzi e Ibrahimovic.

Una squadra che potrà contare certamente sul recupero di Davide Calabria che è tornato ad allenarsi in gruppo dopo aver patito con il Napoli un problema muscolare al flessore. C'è speranza per Sandro Tonali. Il centrocampista rossonero dopo aver saltato la gara con l'Inghilterra per un affaticamento muscolare rimediato a San Siro nella sfida scudetto con il Napoli, è tornato subito a Milanello per svolgere una nuova seduta di lavoro personalizzato. Lavoro a parte confermato dallo staff medico del Milan anche alla ripresa dei lavori. Ma il giocatore è in netto miglioramento e l'obiettivo resta quello di tornare in campo sabato sera con l'Empoli.



