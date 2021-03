Verso Qatar 2022: furia Ronaldo per un gol fantasma e fascia a terra. Lukaku salva il Belgio

Il Portogallo campione d'Europa in carica, con un Cristiano Ronaldo a digiuno di gol e forse per questo molto nervoso, non riesce ad avere la meglio sulla Serbia, che lo blocca sul 2-2, nel Gruppo A di qualificazione ai Mondiali 2022. A Belgrado, CR7 schiuma rabbia, divenendo il protagonista in negativo nel finale di partita: all'ultimo minuto di recupero, l'asso della Juventus segna, ma gli arbitri non si accorgono che il pallone ha superato la linea di porta. In questa fase di qualificazione ai Mondiali non esiste Var, e in alcuni stadi nemmeno la goal-line technology, così CR7 viene beffato e anche ammonito per proteste. Al triplice fischio, Ronaldo getta a terra la fascia di capitano, uscendo dal campo come una furia. I gol sono stati segnati da Jota per i lusitani.

Approfitta della situazione il Qatar che batte l'Azerbajgian di Gianni De Biasi e si porta in testa alla classifica del raggruppamento con 6 punti, contro i 4 di serbi e portoghesi.

Un gol di Romelu Lukaku non basta al Belgio per avere la meglio della Repubblica Ceca che pareggia con Provod. Cechi e Belgi sono in testa con 4 lunghezze ciascuno.

Sempre nel Gruppo E poker della Bielorussia (4-2) all'Estonia. Alla Slovenia, invece, non basta il gol di un altro 'italianò, Josip Ilicic: a Sochi vince la Russia 2-1, mentre il Montenegro fa 4 gol (a 1) a Gibilterra.

Nel Gruppo H ha vinto anche la Croazia, che era opposta a Cipro: ha deciso la rete dell'atalantino Pasalic. Luka Modric ha stabilito il nuovo record di presenze in Nazionale, toccando quota 135 e superando il 'mitò Dario Srna.

La Turchia, avversaria dell'Italia all'Europeo, consolida il primato del proprio girone: dopo aver battuto l'Olanda vince anche a Granada (Spagna), dove la Norvegia ha deciso di giocare la partita: un 3-0 secco che conferma l'ottimo trend della squadra. Fra gli scandinavi è rimasto all'asciutto la stellina Erling Haaland. Nello stesso girone successo dell'Olanda per 2-0 sulla Lettonia con i gol di Berghuis e Luuk De Jong.

Intanto, è già il momento di rialzare la testa e ripartire subito per non rischiare di compromettere i Mondiali in Qatar. È la sorte di Francia e Spagna, entrambe reduci da due brutti pareggi, che domenica potranno rifarsi nei match di qualificazione alla rassegna iridata del 2022 contro Kazakistan e Georgia. La 'Rojà, costretta al pari a Granada contro la modesta Grecia (1-1), affronterà i georgiani allenati dal francese Willy Sagnol, ex del Bayern Monaco, che ha appena preso le redini della selezione caucasica. Ci saranno 16 mila tifosi allo stadio di Tbilisi. «È una bella notizia per il calcio, il ritorno alla normalità mette allegria», dice Luis Enrique. La Francia campione del mondo che ha cominciato male (1-1 con l'Ucraina) va in Kazakistan, su terreno sintetico e sotto la neve annunciata, senza l'infortunato Kanté. Domani in campo anche la Germania che farà visita alla Romania per una specie di big-match del gruppo J: non è escluso che i tedeschi ripetano il gesto in difesa dei diritti umani dei lavoratori del Mondiale Qatar, come prima dell'Islanda.

Ultimo aggiornamento: Sabato 27 Marzo 2021, 23:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA